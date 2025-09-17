Goldcoin (GLC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00688921 $ 0.00688921 $ 0.00688921 24J Rendah $ 0.00963175 $ 0.00963175 $ 0.00963175 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00688921$ 0.00688921 $ 0.00688921 24J Tinggi $ 0.00963175$ 0.00963175 $ 0.00963175 Sepanjang Masa $ 0.773829$ 0.773829 $ 0.773829 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.25% Perubahan Harga (1D) +38.48% Perubahan Harga (7D) +44.25% Perubahan Harga (7D) +44.25%

Goldcoin (GLC) harga masa nyata ialah $0.00960516. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLC didagangkan antara $ 0.00688921 rendah dan $ 0.00963175 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLC sepanjang masa ialah $ 0.773829, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLC telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, +38.48% dalam 24 jam dan +44.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Goldcoin (GLC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M Bekalan Peredaran 1.15B 1.15B 1.15B Jumlah Bekalan 1,146,253,867.999971 1,146,253,867.999971 1,146,253,867.999971

Had Pasaran semasa Goldcoin ialah $ 11.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLC ialah 1.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1146253867.999971. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.01M.