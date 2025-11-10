Golddigger Harga Hari Ini

Harga langsung Golddigger (GDIG) hari ini ialah $ 0.00032904, dengan 3.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GDIG kepada USD penukaran adalah $ 0.00032904 setiap GDIG.

Golddigger kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 328,642, dengan bekalan edaran sebanyak 993.72M GDIG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GDIG didagangkan antara $ 0.00031381 (rendah) dan $ 0.00033332 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00135633, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00028173.

Dalam prestasi jangka pendek, GDIG dipindahkan +0.38% dalam sejam terakhir dan -6.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Golddigger (GDIG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 328.64K$ 328.64K $ 328.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 328.64K$ 328.64K $ 328.64K Bekalan Peredaran 993.72M 993.72M 993.72M Jumlah Bekalan 993,724,005.992372 993,724,005.992372 993,724,005.992372

Had Pasaran semasa Golddigger ialah $ 328.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GDIG ialah 993.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993724005.992372. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 328.64K.