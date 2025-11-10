Tokenomik Golddigger (GDIG)
GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.
Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.
With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.
Tokenomik Golddigger (GDIG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Golddigger (GDIG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GDIG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GDIG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
