Tokenomik Golddigger (GDIG)

Tokenomik Golddigger (GDIG)

Lihat cerapan utama tentang Golddigger (GDIG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:06:39 (UTC+8)
USD

Golddigger (GDIG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Golddigger (GDIG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 334.04K
$ 334.04K$ 334.04K
Jumlah Bekalan:
$ 993.72M
$ 993.72M$ 993.72M
Bekalan Edaran:
$ 993.72M
$ 993.72M$ 993.72M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 334.04K
$ 334.04K$ 334.04K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00135633
$ 0.00135633$ 0.00135633
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00028173
$ 0.00028173$ 0.00028173
Harga Semasa:
$ 0.00033448
$ 0.00033448$ 0.00033448

Golddigger (GDIG) Maklumat

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

Laman Web Rasmi:
https://www.golddigger.fun/

Tokenomik Golddigger (GDIG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Golddigger (GDIG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GDIG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GDIG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GDIG, terokai GDIG harga langsung token!

GDIG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GDIG? Halaman ramalan harga GDIG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi