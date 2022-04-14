Tokenomik Golden Ape (GAPE)
Golden Ape (GAPE) Maklumat
GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!
Golden Ape (GAPE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Golden Ape (GAPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Golden Ape (GAPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Golden Ape (GAPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GAPE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GAPE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GAPE, terokai GAPE harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.