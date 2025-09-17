Golden Bailey (BAILEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.001016$ 0.001016 $ 0.001016 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -4.83% Perubahan Harga (7D) -0.99% Perubahan Harga (7D) -0.99%

Golden Bailey (BAILEY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAILEY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAILEY sepanjang masa ialah $ 0.001016, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAILEY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -4.83% dalam 24 jam dan -0.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Golden Bailey (BAILEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.38K$ 39.38K $ 39.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.38K$ 39.38K $ 39.38K Bekalan Peredaran 990.16M 990.16M 990.16M Jumlah Bekalan 990,160,875.81 990,160,875.81 990,160,875.81

Had Pasaran semasa Golden Bailey ialah $ 39.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAILEY ialah 990.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990160875.81. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.38K.