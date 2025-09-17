Golden Doge (GDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.48% Perubahan Harga (7D) +8.98% Perubahan Harga (7D) +8.98%

Golden Doge (GDOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GDOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GDOGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GDOGE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.48% dalam 24 jam dan +8.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Golden Doge (GDOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.37K$ 88.37K $ 88.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.37K$ 88.37K $ 88.37K Bekalan Peredaran 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Jumlah Bekalan 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Had Pasaran semasa Golden Doge ialah $ 88.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GDOGE ialah 100,000.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.37K.