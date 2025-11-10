BursaDEX+
Harga Golden Donkey langsung hari ini ialah 0.00016641 USD.GDK modal pasaran ialah 1,694,863 USD.

Lagi Mengenai GDK

Maklumat Harga GDK

Apakah GDK

Laman Web Rasmi GDK

Tokenomik GDK

Ramalan Harga GDK

Golden Donkey Logo

Golden Donkey Harga (GDK)

Tidak tersenarai

mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
Golden Donkey (GDK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:09:15 (UTC+8)

Golden Donkey Harga Hari Ini

Harga langsung Golden Donkey (GDK) hari ini ialah $ 0.00016641, dengan 2.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GDK kepada USD penukaran adalah $ 0.00016641 setiap GDK.

Golden Donkey kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,694,863, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B GDK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GDK didagangkan antara $ 0.00015821 (rendah) dan $ 0.00016949 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00016908, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000462.

Dalam prestasi jangka pendek, GDK dipindahkan -0.69% dalam sejam terakhir dan +4.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Golden Donkey (GDK) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Golden Donkey ialah $ 1.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GDK ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.69M.

Golden Donkey Sejarah Harga USD

Golden Donkey (GDK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Golden Donkey kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Golden Donkey kepada USD adalah $ +0.0003045843.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Golden Donkey kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Golden Donkey kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.68%
30 Hari$ +0.0003045843+183.03%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Golden Donkey

Golden Donkey (GDK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GDK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Golden Donkey (GDK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Golden Donkey berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

Golden Donkey (GDK) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Golden Donkey

Berapakah nilai 1 Golden Donkey pada tahun 2030?
Jika Golden Donkey berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Golden Donkey berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:09:15 (UTC+8)

