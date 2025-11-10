Golden Donkey Harga Hari Ini

Harga langsung Golden Donkey (GDK) hari ini ialah $ 0.00016641, dengan 2.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GDK kepada USD penukaran adalah $ 0.00016641 setiap GDK.

Golden Donkey kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,694,863, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B GDK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GDK didagangkan antara $ 0.00015821 (rendah) dan $ 0.00016949 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00016908, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000462.

Dalam prestasi jangka pendek, GDK dipindahkan -0.69% dalam sejam terakhir dan +4.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Golden Donkey (GDK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

