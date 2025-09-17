Golden Inu Harga (GOLDEN)
--
+1.65%
+4.45%
+4.45%
Golden Inu (GOLDEN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOLDEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOLDEN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, GOLDEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.65% dalam 24 jam dan +4.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Golden Inu ialah $ 110.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOLDEN ialah 18,007.95T, dengan jumlah bekalan sebanyak 4.7044738431030376e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 288.26K.
Pada hari ini, perubahan harga Golden Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Golden Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Golden Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Golden Inu kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.65%
|30 Hari
|$ 0
|+4.64%
|60 Hari
|$ 0
|+22.74%
|90 Hari
|$ 0
|--
At the heart of our endeavors lies the "Golden Inu," a token pioneered by Goldenize Labs. This token is not just a digital asset; it's an invitation to an exhilarating adventure. Members of our community embark on challenging quests, striving to earn bounties and invaluable experience points. Every successfully completed bounty enhances a member's reputation within the horde, paving the way to unlock exclusive opportunities and rewards. The uniqueness of Golden Inu is encapsulated by its foundational philosophy, one that is inspired by the legendary Golden Horde of the 13th century. Our primary ambition is to cultivate a close-knit community, mirroring the unity and strength of the Golden Horde. We envision a decentralized economy, empowering individuals with unbridled control over their finances, unshackled from the chains of centralization. To fortify our community's trust, we've taken robust measures such as a locked liquidity pool, automated liquidity growth pegged to volume, and a stringent KYC process. But what is the tale behind Golden Inu? Its lore is deeply intertwined with the saga of the Golden Horde - fierce conquerors who etched their names in history by forging an empire on the tenets of unity and might. Embodying these very principles, our project seeks to rally like-minded enthusiasts, setting our sights on conquering the coin market and the burgeoning NFT domain. However, the Golden Inuverse is more than just a token. We are pioneering a foray into the realm of play-to-earn games, adding another dimension to our diverse portfolio. Moreover, we are on the cusp of unveiling a state-of-the-art decentralized exchange (DEX). Pushing our innovative spirit even further, we're conceptualizing the "Golden Bazaar"—an avant-garde marketplace that endeavors to amalgamate the prowess of platforms like Shopify and Amazon. In the forthcoming phases of Golden Inu, we're poised to launch our Decentralized Exchange. Beyond the technological advancements, we're all about community enrichment. Every week, we aim to spotlight and reward our most spirited members with additional perks in the guise of Golden Inu tokens. For those pondering the utility of the Golden Inu token, it serves as a keystone within the Golden Horde ecosystem. Beyond mere transactions, it's a vessel to earn rewards, elevate one's reputation, and access a treasure trove of exclusive opportunities. With rewards dangling for unwavering loyalty and commitment, Golden Inu isn't just a token—it's the beginning of an enthralling odyssey in the crypto cosmos.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Golden Inu (GOLDEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Golden Inu (GOLDEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Golden Inu.
Semak Golden Inu ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Golden Inu (GOLDEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOLDEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.