Golden Kappa (GKAPPA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.35% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +7.67% Perubahan Harga (7D) +7.67%

Golden Kappa (GKAPPA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GKAPPA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GKAPPA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GKAPPA telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +7.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Golden Kappa (GKAPPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 92.73K$ 92.73K $ 92.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.73K$ 92.73K $ 92.73K Bekalan Peredaran 777.69B 777.69B 777.69B Jumlah Bekalan 777,691,071,959.5625 777,691,071,959.5625 777,691,071,959.5625

Had Pasaran semasa Golden Kappa ialah $ 92.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GKAPPA ialah 777.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 777691071959.5625. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.73K.