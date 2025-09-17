Lagi Mengenai GKAPPA

Golden Kappa Logo

Golden Kappa Harga (GKAPPA)

Tidak tersenarai

1 GKAPPA ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
Golden Kappa (GKAPPA) Carta Harga Langsung
Golden Kappa (GKAPPA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

+0.06%

+7.67%

+7.67%

Golden Kappa (GKAPPA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GKAPPA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GKAPPA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GKAPPA telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +7.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Golden Kappa (GKAPPA) Maklumat Pasaran

$ 92.73K
$ 92.73K$ 92.73K

--
----

$ 92.73K
$ 92.73K$ 92.73K

777.69B
777.69B 777.69B

777,691,071,959.5625
777,691,071,959.5625 777,691,071,959.5625

Had Pasaran semasa Golden Kappa ialah $ 92.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GKAPPA ialah 777.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 777691071959.5625. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.73K.

Golden Kappa (GKAPPA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Golden Kappa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Golden Kappa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Golden Kappa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Golden Kappa kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.06%
30 Hari$ 0+26.26%
60 Hari$ 0-52.94%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Golden Kappa (GKAPPA)

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Golden Kappa (GKAPPA) Sumber

Laman Web Rasmi

Golden Kappa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Golden Kappa (GKAPPA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Golden Kappa (GKAPPA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Golden Kappa.

Semak Golden Kappa ramalan harga sekarang!

GKAPPA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Golden Kappa (GKAPPA)

Memahami tokenomik Golden Kappa (GKAPPA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GKAPPA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Golden Kappa (GKAPPA)

Berapakah nilai Golden Kappa (GKAPPA) hari ini?
Harga langsung GKAPPA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GKAPPA ke USD?
Harga semasa GKAPPA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Golden Kappa?
Had pasaran untuk GKAPPA ialah $ 92.73K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GKAPPA?
Bekalan edaran GKAPPA ialah 777.69B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GKAPPA?
GKAPPA mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GKAPPA?
GKAPPA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GKAPPA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GKAPPAialah -- USD.
Adakah GKAPPA akan naik lebih tinggi tahun ini?
GKAPPA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GKAPPAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.