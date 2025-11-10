Goldn Harga Hari Ini

Harga langsung Goldn (GOLDN) hari ini ialah $ 0.00071581, dengan 6.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOLDN kepada USD penukaran adalah $ 0.00071581 setiap GOLDN.

Goldn kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,031,660, dengan bekalan edaran sebanyak 14.00B GOLDN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOLDN didagangkan antara $ 0.000671 (rendah) dan $ 0.00071882 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00218317, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00063859.

Dalam prestasi jangka pendek, GOLDN dipindahkan +0.08% dalam sejam terakhir dan -31.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Goldn (GOLDN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Bekalan Peredaran 14.00B 14.00B 14.00B Jumlah Bekalan 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Goldn ialah $ 10.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOLDN ialah 14.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 14000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.03M.