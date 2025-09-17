Golem (GLM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.235823 $ 0.235823 $ 0.235823 24J Rendah $ 0.244583 $ 0.244583 $ 0.244583 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.235823$ 0.235823 $ 0.235823 24J Tinggi $ 0.244583$ 0.244583 $ 0.244583 Sepanjang Masa $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Harga Terendah $ 0.00913753$ 0.00913753 $ 0.00913753 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +2.18% Perubahan Harga (7D) +0.79% Perubahan Harga (7D) +0.79%

Golem (GLM) harga masa nyata ialah $0.24389. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLM didagangkan antara $ 0.235823 rendah dan $ 0.244583 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLM sepanjang masa ialah $ 1.32, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00913753.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLM telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +2.18% dalam 24 jam dan +0.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Golem (GLM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 244.22M$ 244.22M $ 244.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 244.22M$ 244.22M $ 244.22M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Golem ialah $ 244.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLM ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 244.22M.