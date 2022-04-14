Tokenomik Golem (GLM)

Tokenomik Golem (GLM)

Lihat cerapan utama tentang Golem (GLM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Golem (GLM) Maklumat

What Is Golem Network?

Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources.

Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations.

What is GLM?

GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors.

How can I get involved?

If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/

On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.

Laman Web Rasmi:
https://golem.network/
Kertas putih:
https://golem.network/doc/Golemwhitepaper.pdf

Golem (GLM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Golem (GLM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 245.11M
$ 245.11M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 245.11M
$ 245.11M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.32
$ 1.32
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00913753
$ 0.00913753
Harga Semasa:
$ 0.244924
$ 0.244924

Tokenomik Golem (GLM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Golem (GLM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GLM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GLM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GLM, terokai GLM harga langsung token!

GLM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GLM? Halaman ramalan harga GLM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.