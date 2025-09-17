Golff (GOF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00439908 $ 0.00439908 $ 0.00439908 24J Rendah $ 0.00446819 $ 0.00446819 $ 0.00446819 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00439908$ 0.00439908 $ 0.00439908 24J Tinggi $ 0.00446819$ 0.00446819 $ 0.00446819 Sepanjang Masa $ 14.15$ 14.15 $ 14.15 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.11% Perubahan Harga (7D) -10.10% Perubahan Harga (7D) -10.10%

Golff (GOF) harga masa nyata ialah $0.00446093. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOF didagangkan antara $ 0.00439908 rendah dan $ 0.00446819 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOF sepanjang masa ialah $ 14.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan -10.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Golff (GOF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.27K$ 53.27K $ 53.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.27K$ 53.27K $ 53.27K Bekalan Peredaran 11.94M 11.94M 11.94M Jumlah Bekalan 11,940,718.73334285 11,940,718.73334285 11,940,718.73334285

Had Pasaran semasa Golff ialah $ 53.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOF ialah 11.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11940718.73334285. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.27K.