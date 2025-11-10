Gomble Harga Hari Ini

Harga langsung Gomble (GM) hari ini ialah $ 0.00736069, dengan 2.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GM kepada USD penukaran adalah $ 0.00736069 setiap GM.

Gomble kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,032,273, dengan bekalan edaran sebanyak 276.03M GM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GM didagangkan antara $ 0.00734238 (rendah) dan $ 0.00757095 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.06274, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00706979.

Dalam prestasi jangka pendek, GM dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan -37.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gomble (GM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.36M$ 7.36M $ 7.36M Bekalan Peredaran 276.03M 276.03M 276.03M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

