Gomu Gator Logo

Gomu Gator Harga (GOMU)

Tidak tersenarai

1 GOMU ke USD Harga Langsung:

$0.00057407
$0.00057407$0.00057407
-0.50%1D
USD
Gomu Gator (GOMU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:28:39 (UTC+8)

Gomu Gator (GOMU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00055615
$ 0.00055615$ 0.00055615
24J Rendah
$ 0.00058642
$ 0.00058642$ 0.00058642
24J Tinggi

$ 0.00055615
$ 0.00055615$ 0.00055615

$ 0.00058642
$ 0.00058642$ 0.00058642

$ 0.00666824
$ 0.00666824$ 0.00666824

$ 0.00011824
$ 0.00011824$ 0.00011824

+0.59%

-0.54%

-15.88%

-15.88%

Gomu Gator (GOMU) harga masa nyata ialah $0.00057407. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOMU didagangkan antara $ 0.00055615 rendah dan $ 0.00058642 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOMU sepanjang masa ialah $ 0.00666824, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011824.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOMU telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan -15.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gomu Gator (GOMU) Maklumat Pasaran

$ 430.27K
$ 430.27K$ 430.27K

--
----

$ 430.27K
$ 430.27K$ 430.27K

752.34M
752.34M 752.34M

752,335,124.09
752,335,124.09 752,335,124.09

Had Pasaran semasa Gomu Gator ialah $ 430.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOMU ialah 752.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 752335124.09. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 430.27K.

Gomu Gator (GOMU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Gomu Gator kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gomu Gator kepada USD adalah $ -0.0002212823.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gomu Gator kepada USD adalah $ +0.0002920675.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gomu Gator kepada USD adalah $ +0.00021967158368900183.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.54%
30 Hari$ -0.0002212823-38.54%
60 Hari$ +0.0002920675+50.88%
90 Hari$ +0.00021967158368900183+61.98%

Apakah itu Gomu Gator (GOMU)

the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone’s favorite gator in Solana!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Gomu Gator (GOMU) Sumber

Laman Web Rasmi

Gomu Gator Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gomu Gator (GOMU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gomu Gator (GOMU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gomu Gator.

Semak Gomu Gator ramalan harga sekarang!

GOMU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Gomu Gator (GOMU)

Memahami tokenomik Gomu Gator (GOMU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOMU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gomu Gator (GOMU)

Berapakah nilai Gomu Gator (GOMU) hari ini?
Harga langsung GOMU dalam USD ialah 0.00057407 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOMU ke USD?
Harga semasa GOMU ke USD ialah $ 0.00057407. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gomu Gator?
Had pasaran untuk GOMU ialah $ 430.27K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOMU?
Bekalan edaran GOMU ialah 752.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOMU?
GOMU mencapai harga ATH sebanyak 0.00666824 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOMU?
GOMU melihat harga ATL sebanyak 0.00011824 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOMU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOMUialah -- USD.
Adakah GOMU akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOMU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOMUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.