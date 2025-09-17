Gomu Gator (GOMU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00055615 $ 0.00055615 $ 0.00055615 24J Rendah $ 0.00058642 $ 0.00058642 $ 0.00058642 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00055615$ 0.00055615 $ 0.00055615 24J Tinggi $ 0.00058642$ 0.00058642 $ 0.00058642 Sepanjang Masa $ 0.00666824$ 0.00666824 $ 0.00666824 Harga Terendah $ 0.00011824$ 0.00011824 $ 0.00011824 Perubahan Harga (1J) +0.59% Perubahan Harga (1D) -0.54% Perubahan Harga (7D) -15.88% Perubahan Harga (7D) -15.88%

Gomu Gator (GOMU) harga masa nyata ialah $0.00057407. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOMU didagangkan antara $ 0.00055615 rendah dan $ 0.00058642 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOMU sepanjang masa ialah $ 0.00666824, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011824.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOMU telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan -15.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gomu Gator (GOMU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 430.27K$ 430.27K $ 430.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 430.27K$ 430.27K $ 430.27K Bekalan Peredaran 752.34M 752.34M 752.34M Jumlah Bekalan 752,335,124.09 752,335,124.09 752,335,124.09

Had Pasaran semasa Gomu Gator ialah $ 430.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOMU ialah 752.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 752335124.09. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 430.27K.