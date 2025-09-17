Gone (GONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.49% Perubahan Harga (1D) -2.10% Perubahan Harga (7D) -12.89% Perubahan Harga (7D) -12.89%

Gone (GONE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GONE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GONE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GONE telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, -2.10% dalam 24 jam dan -12.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gone (GONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 27.57$ 27.57 $ 27.57 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.72K$ 58.72K $ 58.72K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 69,420,069,420.0 69,420,069,420.0 69,420,069,420.0

Had Pasaran semasa Gone ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 27.57. Bekalan edaran GONE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420069420.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.72K.