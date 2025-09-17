Gooch (GOOCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00288377$ 0.00288377 $ 0.00288377 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) +1.98% Perubahan Harga (7D) +1.98%

Gooch (GOOCH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOOCH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOOCH sepanjang masa ialah $ 0.00288377, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOOCH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan +1.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gooch (GOOCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 110.05$ 110.05 $ 110.05 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0

Had Pasaran semasa Gooch ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 110.05. Bekalan edaran GOOCH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 6969696969.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.77M.