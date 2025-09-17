Lagi Mengenai GOOCH COIN

gooch coin (GOOCH COIN) Maklumat Harga (USD)

gooch coin (GOOCH COIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOOCH COIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOOCH COIN sepanjang masa ialah $ 0.00318822, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOOCH COIN telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +15.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa gooch coin ialah $ 59.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOOCH COIN ialah 999.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999335718.711541. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.36K.

gooch coin (GOOCH COIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga gooch coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga gooch coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga gooch coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga gooch coin kepada USD adalah $ 0.

Apakah itu gooch coin (GOOCH COIN)

gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

gooch coin (GOOCH COIN) Sumber

Laman Web Rasmi

gooch coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai gooch coin (GOOCH COIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset gooch coin (GOOCH COIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk gooch coin.

Semak gooch coin ramalan harga sekarang!

GOOCH COIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik gooch coin (GOOCH COIN)

Memahami tokenomik gooch coin (GOOCH COIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOOCH COIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai gooch coin (GOOCH COIN)

Berapakah nilai gooch coin (GOOCH COIN) hari ini?
Harga langsung GOOCH COIN dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOOCH COIN ke USD?
Harga semasa GOOCH COIN ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran gooch coin?
Had pasaran untuk GOOCH COIN ialah $ 59.36K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOOCH COIN?
Bekalan edaran GOOCH COIN ialah 999.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOOCH COIN?
GOOCH COIN mencapai harga ATH sebanyak 0.00318822 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOOCH COIN?
GOOCH COIN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOOCH COIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOOCH COINialah -- USD.
Adakah GOOCH COIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOOCH COIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOOCH COINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.