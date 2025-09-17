Good Boy (BOY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01083526$ 0.01083526 $ 0.01083526 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.46% Perubahan Harga (1D) +0.59% Perubahan Harga (7D) +6.71% Perubahan Harga (7D) +6.71%

Good Boy (BOY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOY sepanjang masa ialah $ 0.01083526, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOY telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +6.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Good Boy (BOY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.92K$ 42.92K $ 42.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.92K$ 42.92K $ 42.92K Bekalan Peredaran 845.86M 845.86M 845.86M Jumlah Bekalan 845,864,911.183924 845,864,911.183924 845,864,911.183924

Had Pasaran semasa Good Boy ialah $ 42.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOY ialah 845.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 845864911.183924. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.92K.