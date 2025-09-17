Lagi Mengenai BOY

Good Boy Harga (BOY)

1 BOY ke USD Harga Langsung:

Good Boy (BOY) Carta Harga Langsung
Good Boy (BOY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01083526
$ 0.01083526$ 0.01083526

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

+0.59%

+6.71%

+6.71%

Good Boy (BOY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOY sepanjang masa ialah $ 0.01083526, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOY telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +6.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Good Boy (BOY) Maklumat Pasaran

$ 42.92K
$ 42.92K$ 42.92K

--
----

$ 42.92K
$ 42.92K$ 42.92K

845.86M
845.86M 845.86M

845,864,911.183924
845,864,911.183924 845,864,911.183924

Had Pasaran semasa Good Boy ialah $ 42.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOY ialah 845.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 845864911.183924. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.92K.

Good Boy (BOY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Good Boy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Good Boy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Good Boy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Good Boy kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.59%
30 Hari$ 0+29.65%
60 Hari$ 0-0.45%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Good Boy (BOY)

Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth.

Good Boy (BOY) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Good Boy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Good Boy (BOY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Good Boy (BOY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Good Boy.

Semak Good Boy ramalan harga sekarang!

BOY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Good Boy (BOY)

Memahami tokenomik Good Boy (BOY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Good Boy (BOY)

Berapakah nilai Good Boy (BOY) hari ini?
Harga langsung BOY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOY ke USD?
Harga semasa BOY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Good Boy?
Had pasaran untuk BOY ialah $ 42.92K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOY?
Bekalan edaran BOY ialah 845.86M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOY?
BOY mencapai harga ATH sebanyak 0.01083526 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOY?
BOY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOYialah -- USD.
Adakah BOY akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.