Good Entry (GOOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.050873$ 0.050873 $ 0.050873 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.57% Perubahan Harga (7D) -0.57%

Good Entry (GOOD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOOD sepanjang masa ialah $ 0.050873, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOOD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Good Entry (GOOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.15K$ 47.15K $ 47.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.13K$ 68.13K $ 68.13K Bekalan Peredaran 466.00M 466.00M 466.00M Jumlah Bekalan 673,383,351.776824 673,383,351.776824 673,383,351.776824

Had Pasaran semasa Good Entry ialah $ 47.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOOD ialah 466.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 673383351.776824. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.13K.