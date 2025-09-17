Good Game US Dollar (GGUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.998876 $ 0.998876 $ 0.998876 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.998876$ 0.998876 $ 0.998876 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Harga Terendah $ 0.995379$ 0.995379 $ 0.995379 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) -0.04% Perubahan Harga (7D) -0.04%

Good Game US Dollar (GGUSD) harga masa nyata ialah $0.999418. Sepanjang 24 jam yang lalu, GGUSD didagangkan antara $ 0.998876 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GGUSD sepanjang masa ialah $ 1.003, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.995379.

Dari segi prestasi jangka pendek, GGUSD telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Good Game US Dollar (GGUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Bekalan Peredaran 3.62M 3.62M 3.62M Jumlah Bekalan 3,623,937.257197 3,623,937.257197 3,623,937.257197

Had Pasaran semasa Good Game US Dollar ialah $ 3.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GGUSD ialah 3.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3623937.257197. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.62M.