Good Games Guild (GGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00233197 $ 0.00233197 $ 0.00233197 24J Rendah $ 0.0024734 $ 0.0024734 $ 0.0024734 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00233197$ 0.00233197 $ 0.00233197 24J Tinggi $ 0.0024734$ 0.0024734 $ 0.0024734 Sepanjang Masa $ 16.86$ 16.86 $ 16.86 Harga Terendah $ 0.00180044$ 0.00180044 $ 0.00180044 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +3.44% Perubahan Harga (7D) -2.66% Perubahan Harga (7D) -2.66%

Good Games Guild (GGG) harga masa nyata ialah $0.0024227. Sepanjang 24 jam yang lalu, GGG didagangkan antara $ 0.00233197 rendah dan $ 0.0024734 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GGG sepanjang masa ialah $ 16.86, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00180044.

Dari segi prestasi jangka pendek, GGG telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +3.44% dalam 24 jam dan -2.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Good Games Guild (GGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.87K$ 96.87K $ 96.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 242.17K$ 242.17K $ 242.17K Bekalan Peredaran 40.00M 40.00M 40.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Good Games Guild ialah $ 96.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GGG ialah 40.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 242.17K.