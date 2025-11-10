Good Martian Harga Hari Ini

Harga langsung Good Martian (GM) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GM kepada USD penukaran adalah -- setiap GM.

Good Martian kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,807.69, dengan bekalan edaran sebanyak 995.43M GM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Good Martian (GM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Bekalan Peredaran 995.43M 995.43M 995.43M Jumlah Bekalan 995,433,516.288427 995,433,516.288427 995,433,516.288427

Had Pasaran semasa Good Martian ialah $ 6.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GM ialah 995.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995433516.288427. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.81K.