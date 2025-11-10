Good Rudi Harga Hari Ini

Harga langsung Good Rudi (GOODRUDI) hari ini ialah $ 0.00001151, dengan 1.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOODRUDI kepada USD penukaran adalah $ 0.00001151 setiap GOODRUDI.

Good Rudi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,504.7, dengan bekalan edaran sebanyak 999.51M GOODRUDI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOODRUDI didagangkan antara $ 0.00001087 (rendah) dan $ 0.00001155 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00096358, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001049.

Dalam prestasi jangka pendek, GOODRUDI dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -34.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Good Rudi (GOODRUDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.50K$ 11.50K $ 11.50K Bekalan Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Jumlah Bekalan 999,510,495.138274 999,510,495.138274 999,510,495.138274

Had Pasaran semasa Good Rudi ialah $ 11.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOODRUDI ialah 999.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999510495.138274. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.50K.