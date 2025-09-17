GoodBoy (GOODBOY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02175124$ 0.02175124 $ 0.02175124 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.87% Perubahan Harga (7D) +7.87%

GoodBoy (GOODBOY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOODBOY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOODBOY sepanjang masa ialah $ 0.02175124, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOODBOY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GoodBoy (GOODBOY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 693.68K$ 693.68K $ 693.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 693.68K$ 693.68K $ 693.68K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,995,644.509417 999,995,644.509417 999,995,644.509417

Had Pasaran semasa GoodBoy ialah $ 693.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOODBOY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995644.509417. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 693.68K.