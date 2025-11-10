goodcryptoX Harga Hari Ini

Harga langsung goodcryptoX (GOOD) hari ini ialah $ 0.063125, dengan 3.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOOD kepada USD penukaran adalah $ 0.063125 setiap GOOD.

goodcryptoX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,338,115, dengan bekalan edaran sebanyak 21.20M GOOD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOOD didagangkan antara $ 0.062982 (rendah) dan $ 0.065648 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.186012, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.059693.

Dalam prestasi jangka pendek, GOOD dipindahkan -0.02% dalam sejam terakhir dan -9.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

goodcryptoX (GOOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.11M$ 63.11M $ 63.11M Bekalan Peredaran 21.20M 21.20M 21.20M Jumlah Bekalan 999,918,608.0704583 999,918,608.0704583 999,918,608.0704583

Had Pasaran semasa goodcryptoX ialah $ 1.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOOD ialah 21.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999918608.0704583. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.11M.