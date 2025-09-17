Lagi Mengenai $GOODLE

Maklumat Harga $GOODLE

Laman Web Rasmi $GOODLE

Tokenomik $GOODLE

Ramalan Harga $GOODLE

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Goodle Logo

Goodle Harga ($GOODLE)

Tidak tersenarai

1 $GOODLE ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Goodle ($GOODLE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:02:56 (UTC+8)

Goodle ($GOODLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-0.47%

+1.02%

+1.02%

Goodle ($GOODLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $GOODLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $GOODLE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $GOODLE telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, -0.47% dalam 24 jam dan +1.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Goodle ($GOODLE) Maklumat Pasaran

$ 16.05K
$ 16.05K$ 16.05K

--
----

$ 20.50K
$ 20.50K$ 20.50K

78.27B
78.27B 78.27B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Goodle ialah $ 16.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $GOODLE ialah 78.27B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.50K.

Goodle ($GOODLE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Goodle kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Goodle kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Goodle kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Goodle kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.47%
30 Hari$ 0-43.43%
60 Hari$ 0-34.85%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Goodle ($GOODLE)

🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose: -vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch - Accelerates meme inspired liquidity for creators - Community-centric approach to DeFi and entertainment - Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem. 🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment: -Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi - Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community - Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack) - Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Goodle ($GOODLE) Sumber

Laman Web Rasmi

Goodle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Goodle ($GOODLE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Goodle ($GOODLE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Goodle.

Semak Goodle ramalan harga sekarang!

$GOODLE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Goodle ($GOODLE)

Memahami tokenomik Goodle ($GOODLE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $GOODLE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Goodle ($GOODLE)

Berapakah nilai Goodle ($GOODLE) hari ini?
Harga langsung $GOODLE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $GOODLE ke USD?
Harga semasa $GOODLE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Goodle?
Had pasaran untuk $GOODLE ialah $ 16.05K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $GOODLE?
Bekalan edaran $GOODLE ialah 78.27B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $GOODLE?
$GOODLE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $GOODLE?
$GOODLE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $GOODLE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $GOODLEialah -- USD.
Adakah $GOODLE akan naik lebih tinggi tahun ini?
$GOODLE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $GOODLEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:02:56 (UTC+8)

Goodle ($GOODLE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.