GoodMorning Harga Hari Ini

Harga langsung GoodMorning (GM) hari ini ialah --, dengan 0.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GM kepada USD penukaran adalah -- setiap GM.

GoodMorning kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,666.72, dengan bekalan edaran sebanyak 885.00M GM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GM dipindahkan +0.83% dalam sejam terakhir dan -12.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GoodMorning (GM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Bekalan Peredaran 885.00M 885.00M 885.00M Jumlah Bekalan 885,000,000.0 885,000,000.0 885,000,000.0

Had Pasaran semasa GoodMorning ialah $ 6.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GM ialah 885.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 885000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.67K.