Gooey Guys Harga Hari Ini

Harga langsung Gooey Guys (GOOEY) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOOEY kepada USD penukaran adalah -- setiap GOOEY.

Gooey Guys kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,891.6, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GOOEY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOOEY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GOOEY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -10.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gooey Guys (GOOEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gooey Guys ialah $ 4.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOOEY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.89K.