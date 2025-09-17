Lagi Mengenai GOOFY

Maklumat Harga GOOFY

Laman Web Rasmi GOOFY

Tokenomik GOOFY

Ramalan Harga GOOFY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

GOOFY Logo

GOOFY Harga (GOOFY)

Tidak tersenarai

1 GOOFY ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
GOOFY (GOOFY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:03:03 (UTC+8)

GOOFY (GOOFY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01924617
$ 0.01924617$ 0.01924617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

GOOFY (GOOFY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOOFY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOOFY sepanjang masa ialah $ 0.01924617, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOOFY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GOOFY (GOOFY) Maklumat Pasaran

$ 16.65K
$ 16.65K$ 16.65K

--
----

$ 16.65K
$ 16.65K$ 16.65K

999.90M
999.90M 999.90M

999,903,541.508333
999,903,541.508333 999,903,541.508333

Had Pasaran semasa GOOFY ialah $ 16.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOOFY ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999903541.508333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.65K.

GOOFY (GOOFY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga GOOFY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GOOFY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GOOFY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GOOFY kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-6.44%
60 Hari$ 0+26.11%
90 Hari$ 0--

Apakah itu GOOFY (GOOFY)

GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement. In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown. Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

GOOFY (GOOFY) Sumber

Laman Web Rasmi

GOOFY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GOOFY (GOOFY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GOOFY (GOOFY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GOOFY.

Semak GOOFY ramalan harga sekarang!

GOOFY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik GOOFY (GOOFY)

Memahami tokenomik GOOFY (GOOFY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOOFY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GOOFY (GOOFY)

Berapakah nilai GOOFY (GOOFY) hari ini?
Harga langsung GOOFY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOOFY ke USD?
Harga semasa GOOFY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GOOFY?
Had pasaran untuk GOOFY ialah $ 16.65K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOOFY?
Bekalan edaran GOOFY ialah 999.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOOFY?
GOOFY mencapai harga ATH sebanyak 0.01924617 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOOFY?
GOOFY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOOFY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOOFYialah -- USD.
Adakah GOOFY akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOOFY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOOFYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:03:03 (UTC+8)

GOOFY (GOOFY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.