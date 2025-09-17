GOON (GOON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00020495 $ 0.00020495 $ 0.00020495 24J Rendah $ 0.00021644 $ 0.00021644 $ 0.00021644 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00020495$ 0.00020495 $ 0.00020495 24J Tinggi $ 0.00021644$ 0.00021644 $ 0.00021644 Sepanjang Masa $ 0.00527208$ 0.00527208 $ 0.00527208 Harga Terendah $ 0.00008032$ 0.00008032 $ 0.00008032 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) +3.03% Perubahan Harga (7D) +15.67% Perubahan Harga (7D) +15.67%

GOON (GOON) harga masa nyata ialah $0.00021504. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOON didagangkan antara $ 0.00020495 rendah dan $ 0.00021644 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOON sepanjang masa ialah $ 0.00527208, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008032.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOON telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +3.03% dalam 24 jam dan +15.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GOON (GOON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 214.90K$ 214.90K $ 214.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 214.90K$ 214.90K $ 214.90K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GOON ialah $ 214.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOON ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 214.90K.