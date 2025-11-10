gooncoin Harga (GOONCOIN)
Harga langsung gooncoin (GOONCOIN) hari ini ialah --, dengan 1.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOONCOIN kepada USD penukaran adalah -- setiap GOONCOIN.
gooncoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,358.2, dengan bekalan edaran sebanyak 996.64M GOONCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOONCOIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0017408, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, GOONCOIN dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -41.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa gooncoin ialah $ 12.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOONCOIN ialah 996.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996635539.354288. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.36K.
+0.01%
-1.06%
-41.56%
-41.56%
Pada hari ini, perubahan harga gooncoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga gooncoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga gooncoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga gooncoin kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.06%
|30 Hari
|$ 0
|-30.55%
|60 Hari
|$ 0
|-87.94%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga gooncoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
The Rise of “Goon”: Word of the Year
Every year, language evolves in ways that reflect society’s cultural trends, digital landscapes, and shared experiences. In 2025, one word has undeniably risen above all others: goon. Declared the most popular and used word of the year, “goon” has taken on a life of its own, transforming from a simple term into a viral cultural phenomenon. Its versatility, humorous undertones, and adaptability have made it a staple of online expression, particularly through the explosive rise of “gooning.”
Daily Usage and Narratives Around the Word Unlike fleeting internet slang that trends for a few weeks, “goon” has established itself as a daily part of conversations. People casually slip it into text messages, captions, and comments, often to describe someone being silly, overly invested in something, or simply vibing in a ridiculous way. The narratives around “gooning” are fluid and flexible—sometimes playful, sometimes satirical, and often used to exaggerate behavior in a way that feels universally relatable. This adaptability has been central to its staying power.
The Social Media Explosion “Gooning” has spread across all major social platforms, but it has particularly flourished on TikTok and Instagram. On TikTok, creators have built entire trends and skits around the word, using it as both a punchline and an identity. Whether it’s a teenager joking about “gooning” too hard over a video game, or a comedic skit portraying a “goon mindset,” the word’s humorous charm makes content instantly shareable. Instagram memes and reels often use the term in captions and overlays, amplifying its visibility and embedding it into the digital zeitgeist. The sheer volume of “goon” content ensures that even casual users encounter it daily, further fueling its popularity.
Virality and Meme Culture The viral nature of “gooning” is tied directly to meme culture. The word is short, punchy, and adaptable—perfect qualities for rapid online circulation. Memes using “goon” thrive because they can be absurd, self-deprecating, or layered with irony, aligning with the internet’s evolving humor style. The spread of these memes across platforms like Twitter, Reddit, and Discord has created a reinforcing cycle: the more people see “goon,” the more they use it, and the more it embeds itself into mainstream conversation. In essence, “gooning” became viral not through a single event, but through the cumulative momentum of countless micro-trends.
Cultural Symbolism of “Goon” What makes “goon” particularly fascinating is its symbolic role in digital culture. It represents a break from seriousness—a way to acknowledge absurdity in everyday life. Calling someone a “goon” or admitting to “gooning” is not meant as an insult but as a badge of comedic self-awareness. In a world often oversaturated with polished influencer content and curated perfection, “goon” stands out as refreshingly raw and unfiltered. It embraces the ridiculous, allowing people to laugh at themselves and their obsessions.
Conclusion The rise of “goon” and the viral phenomenon of “gooning” illustrate how language adapts to the rhythms of online culture. What began as slang has now become a defining word of the year, shaping how people communicate, joke, and even self-identify. Its omnipresence across TikTok, Instagram, and beyond proves that “goon” is not just a passing trend but a cultural marker of this digital moment. In 2025, to goon is to belong to a shared narrative of humor, irony, and viral creativity—and it shows no sign of slowing down.
