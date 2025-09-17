Gooner (GOONER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.55% Perubahan Harga (1D) +0.32% Perubahan Harga (7D) -21.80% Perubahan Harga (7D) -21.80%

Gooner (GOONER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOONER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOONER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOONER telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, +0.32% dalam 24 jam dan -21.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gooner (GOONER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.91K$ 48.91K $ 48.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.91K$ 48.91K $ 48.91K Bekalan Peredaran 998.98M 998.98M 998.98M Jumlah Bekalan 998,975,245.284596 998,975,245.284596 998,975,245.284596

Had Pasaran semasa Gooner ialah $ 48.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOONER ialah 998.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998975245.284596. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.91K.