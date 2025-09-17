Goose (GOOSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00291861$ 0.00291861 $ 0.00291861 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.49% Perubahan Harga (7D) +5.49%

Goose (GOOSE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOOSE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOOSE sepanjang masa ialah $ 0.00291861, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOOSE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Goose (GOOSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Bekalan Peredaran 888.00M 888.00M 888.00M Jumlah Bekalan 888,000,000.0 888,000,000.0 888,000,000.0

Had Pasaran semasa Goose ialah $ 9.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOOSE ialah 888.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 888000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.00K.