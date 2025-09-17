Goose Finance (EGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00775441 $ 0.00775441 $ 0.00775441 24J Rendah $ 0.00800062 $ 0.00800062 $ 0.00800062 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00775441$ 0.00775441 $ 0.00775441 24J Tinggi $ 0.00800062$ 0.00800062 $ 0.00800062 Sepanjang Masa $ 172.51$ 172.51 $ 172.51 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.48% Perubahan Harga (7D) +3.42% Perubahan Harga (7D) +3.42%

Goose Finance (EGG) harga masa nyata ialah $0.00794641. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGG didagangkan antara $ 0.00775441 rendah dan $ 0.00800062 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGG sepanjang masa ialah $ 172.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGG telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan +3.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Goose Finance (EGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 330.76K$ 330.76K $ 330.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 333.32K$ 333.32K $ 333.32K Bekalan Peredaran 41.62M 41.62M 41.62M Jumlah Bekalan 41,943,789.8853474 41,943,789.8853474 41,943,789.8853474

Had Pasaran semasa Goose Finance ialah $ 330.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGG ialah 41.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41943789.8853474. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 333.32K.