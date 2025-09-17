Lagi Mengenai EGG

Goose Finance Logo

Goose Finance Harga (EGG)

Tidak tersenarai

1 EGG ke USD Harga Langsung:

$0.00794641
$0.00794641$0.00794641
+0.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Goose Finance (EGG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:29:05 (UTC+8)

Goose Finance (EGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00775441
$ 0.00775441$ 0.00775441
24J Rendah
$ 0.00800062
$ 0.00800062$ 0.00800062
24J Tinggi

$ 0.00775441
$ 0.00775441$ 0.00775441

$ 0.00800062
$ 0.00800062$ 0.00800062

$ 172.51
$ 172.51$ 172.51

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.48%

+3.42%

+3.42%

Goose Finance (EGG) harga masa nyata ialah $0.00794641. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGG didagangkan antara $ 0.00775441 rendah dan $ 0.00800062 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGG sepanjang masa ialah $ 172.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGG telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan +3.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Goose Finance (EGG) Maklumat Pasaran

$ 330.76K
$ 330.76K$ 330.76K

--
----

$ 333.32K
$ 333.32K$ 333.32K

41.62M
41.62M 41.62M

41,943,789.8853474
41,943,789.8853474 41,943,789.8853474

Had Pasaran semasa Goose Finance ialah $ 330.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGG ialah 41.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 41943789.8853474. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 333.32K.

Goose Finance (EGG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Goose Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Goose Finance kepada USD adalah $ +0.0001452651.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Goose Finance kepada USD adalah $ +0.0000072328.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Goose Finance kepada USD adalah $ -0.000170063697141796.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.48%
30 Hari$ +0.0001452651+1.83%
60 Hari$ +0.0000072328+0.09%
90 Hari$ -0.000170063697141796-2.09%

Apakah itu Goose Finance (EGG)

Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR.

Goose Finance (EGG) Sumber

Laman Web Rasmi

Goose Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Goose Finance (EGG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Goose Finance (EGG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Goose Finance.

Semak Goose Finance ramalan harga sekarang!

EGG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Goose Finance (EGG)

Memahami tokenomik Goose Finance (EGG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EGG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Goose Finance (EGG)

Berapakah nilai Goose Finance (EGG) hari ini?
Harga langsung EGG dalam USD ialah 0.00794641 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EGG ke USD?
Harga semasa EGG ke USD ialah $ 0.00794641. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Goose Finance?
Had pasaran untuk EGG ialah $ 330.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EGG?
Bekalan edaran EGG ialah 41.62M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EGG?
EGG mencapai harga ATH sebanyak 172.51 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EGG?
EGG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan EGG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EGGialah -- USD.
Adakah EGG akan naik lebih tinggi tahun ini?
EGG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EGGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:29:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.