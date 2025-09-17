Lagi Mengenai GOFX

Maklumat Harga GOFX

Laman Web Rasmi GOFX

Tokenomik GOFX

Ramalan Harga GOFX

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

GooseFX Logo

GooseFX Harga (GOFX)

Tidak tersenarai

1 GOFX ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
GooseFX (GOFX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:58:29 (UTC+8)

GooseFX (GOFX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.414305
$ 0.414305$ 0.414305

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.11%

-33.63%

-33.63%

GooseFX (GOFX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOFX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOFX sepanjang masa ialah $ 0.414305, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOFX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan -33.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GooseFX (GOFX) Maklumat Pasaran

$ 15.42K
$ 15.42K$ 15.42K

--
----

$ 28.36K
$ 28.36K$ 28.36K

378.00M
378.00M 378.00M

695,051,465.9509016
695,051,465.9509016 695,051,465.9509016

Had Pasaran semasa GooseFX ialah $ 15.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOFX ialah 378.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 695051465.9509016. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.36K.

GooseFX (GOFX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga GooseFX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GooseFX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GooseFX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GooseFX kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.11%
30 Hari$ 0-93.76%
60 Hari$ 0-97.80%
90 Hari$ 0--

Apakah itu GooseFX (GOFX)

GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

GooseFX (GOFX) Sumber

Laman Web Rasmi

GooseFX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GooseFX (GOFX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GooseFX (GOFX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GooseFX.

Semak GooseFX ramalan harga sekarang!

GOFX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik GooseFX (GOFX)

Memahami tokenomik GooseFX (GOFX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOFX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GooseFX (GOFX)

Berapakah nilai GooseFX (GOFX) hari ini?
Harga langsung GOFX dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOFX ke USD?
Harga semasa GOFX ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GooseFX?
Had pasaran untuk GOFX ialah $ 15.42K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOFX?
Bekalan edaran GOFX ialah 378.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOFX?
GOFX mencapai harga ATH sebanyak 0.414305 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOFX?
GOFX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOFX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOFXialah -- USD.
Adakah GOFX akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOFX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOFXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:58:29 (UTC+8)

GooseFX (GOFX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.