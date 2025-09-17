Apakah itu GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

GoosepumpsAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GoosepumpsAI.

Semak GoosepumpsAI ramalan harga sekarang!

GOOSEPUMPS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

Memahami tokenomik GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOOSEPUMPS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Berapakah nilai GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) hari ini? Harga langsung GOOSEPUMPS dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GOOSEPUMPS ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa GOOSEPUMPS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran GoosepumpsAI? Had pasaran untuk GOOSEPUMPS ialah $ 25.77K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GOOSEPUMPS? Bekalan edaran GOOSEPUMPS ialah 998.85M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOOSEPUMPS? GOOSEPUMPS mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOOSEPUMPS? GOOSEPUMPS melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan GOOSEPUMPS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOOSEPUMPSialah -- USD . Adakah GOOSEPUMPS akan naik lebih tinggi tahun ini? GOOSEPUMPS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOOSEPUMPSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Kemas Kini Industri Penting