GoPulse Harga Hari Ini

Harga langsung GoPulse (GO) hari ini ialah $ 0.086566, dengan 2.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GO kepada USD penukaran adalah $ 0.086566 setiap GO.

GoPulse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,492,846, dengan bekalan edaran sebanyak 17.23M GO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GO didagangkan antara $ 0.083978 (rendah) dan $ 0.087506 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.133798, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.073234.

Dalam prestasi jangka pendek, GO dipindahkan +0.51% dalam sejam terakhir dan -5.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GoPulse (GO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Bekalan Peredaran 17.23M 17.23M 17.23M Jumlah Bekalan 17,233,000.0 17,233,000.0 17,233,000.0

Had Pasaran semasa GoPulse ialah $ 1.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GO ialah 17.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17233000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.49M.