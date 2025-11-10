Gorbagana Acceleration Harga (GOR/ACC)
Harga langsung Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) hari ini ialah --, dengan 2.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOR/ACC kepada USD penukaran adalah -- setiap GOR/ACC.
Gorbagana Acceleration kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,446.15, dengan bekalan edaran sebanyak 999.85M GOR/ACC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOR/ACC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, GOR/ACC dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -11.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Gorbagana Acceleration ialah $ 4.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOR/ACC ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999851596.583026. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.45K.
+0.20%
+2.99%
-11.47%
-11.47%
Pada hari ini, perubahan harga Gorbagana Acceleration kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gorbagana Acceleration kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gorbagana Acceleration kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gorbagana Acceleration kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+2.99%
|30 Hari
|$ 0
|-42.05%
|60 Hari
|$ 0
|-56.11%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Gorbagana Acceleration berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
