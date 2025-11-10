BursaDEX+
Harga Gorbagana Acceleration langsung hari ini ialah 0 USD.GOR/ACC modal pasaran ialah 4,446.15 USD. Jejaki masa nyata GOR/ACC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai GOR/ACC

Maklumat Harga GOR/ACC

Apakah GOR/ACC

Laman Web Rasmi GOR/ACC

Tokenomik GOR/ACC

Ramalan Harga GOR/ACC

Gorbagana Acceleration Logo

Gorbagana Acceleration Harga (GOR/ACC)

Tidak tersenarai

1 GOR/ACC ke USD Harga Langsung:

--
----
+2.60%1D
USD
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 06:09:51 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration Harga Hari Ini

Harga langsung Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) hari ini ialah --, dengan 2.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOR/ACC kepada USD penukaran adalah -- setiap GOR/ACC.

Gorbagana Acceleration kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,446.15, dengan bekalan edaran sebanyak 999.85M GOR/ACC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOR/ACC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GOR/ACC dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -11.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Gorbagana Acceleration ialah $ 4.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOR/ACC ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999851596.583026. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.45K.

Gorbagana Acceleration Sejarah Harga USD

Ramalan Harga untuk Gorbagana Acceleration

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOR/ACC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Gorbagana Acceleration berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Gorbagana Acceleration yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GOR/ACC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Gorbagana Acceleration Ramalan Harga.

Apakah itu Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gorbagana Acceleration

Berapakah nilai 1 Gorbagana Acceleration pada tahun 2030?
Jika Gorbagana Acceleration berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Gorbagana Acceleration berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 06:09:51 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

