Tokenomik Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gorbagana Acceleration (GOR/ACC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Maklumat
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
Tokenomik Gorbagana Acceleration (GOR/ACC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GOR/ACC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GOR/ACC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GOR/ACC
