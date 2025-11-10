Gorbagana Daemon Harga Hari Ini

Harga langsung Gorbagana Daemon (OSCAR) hari ini ialah $ 0.00003207, dengan 10.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OSCAR kepada USD penukaran adalah $ 0.00003207 setiap OSCAR.

Gorbagana Daemon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,253, dengan bekalan edaran sebanyak 999.88M OSCAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OSCAR didagangkan antara $ 0.00002811 (rendah) dan $ 0.0000325 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00095849, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002573.

Dalam prestasi jangka pendek, OSCAR dipindahkan -0.19% dalam sejam terakhir dan +5.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gorbagana Daemon (OSCAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,875,808.838474 999,875,808.838474 999,875,808.838474

Had Pasaran semasa Gorbagana Daemon ialah $ 32.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OSCAR ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999875808.838474. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.25K.