GORF Logo

GORF Harga (GORF)

Tidak tersenarai

1 GORF ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.90%1D
USD
GORF (GORF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:58:36 (UTC+8)

GORF (GORF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162793
$ 0.00162793$ 0.00162793

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.96%

+4.17%

+4.17%

GORF (GORF) harga masa nyata ialah --. Harga tertinggi GORF sepanjang masa ialah $ 0.00162793, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GORF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.96% dalam 24 jam dan +4.17% dalam 7 hari yang lalu.

GORF (GORF) Maklumat Pasaran

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

--
----

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Had Pasaran semasa GORF ialah $ 7.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GORF ialah 900.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 900000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.88K.

GORF (GORF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga GORF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GORF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GORF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GORF kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.96%
30 Hari$ 0-47.14%
60 Hari$ 0+36.42%
90 Hari$ 0--

Apakah itu GORF (GORF)

GORF – The First Frog on Abstract GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress. In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum. GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance. At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different. GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.

GORF (GORF) Sumber

Laman Web Rasmi

GORF Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GORF (GORF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GORF (GORF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GORF.

Semak GORF ramalan harga sekarang!

GORF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik GORF (GORF)

Memahami tokenomik GORF (GORF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GORF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GORF (GORF)

Berapakah nilai GORF (GORF) hari ini?
Harga langsung GORF dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GORF ke USD?
Harga semasa GORF ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GORF?
Had pasaran untuk GORF ialah $ 7.88K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GORF?
Bekalan edaran GORF ialah 900.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GORF?
GORF mencapai harga ATH sebanyak 0.00162793 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GORF?
GORF melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GORF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GORFialah -- USD.
Adakah GORF akan naik lebih tinggi tahun ini?
GORF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GORFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:58:36 (UTC+8)

GORF (GORF) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.