Gorilla Harga Hari Ini

Harga langsung Gorilla (GORILLA) hari ini ialah $ 0.00179954, dengan 4.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GORILLA kepada USD penukaran adalah $ 0.00179954 setiap GORILLA.

Gorilla kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,801,361, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GORILLA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GORILLA didagangkan antara $ 0.00171001 (rendah) dan $ 0.002122 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01120028, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0011281.

Dalam prestasi jangka pendek, GORILLA dipindahkan -0.17% dalam sejam terakhir dan -0.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gorilla (GORILLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gorilla ialah $ 1.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GORILLA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.80M.