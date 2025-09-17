GorplesCoin (GORPLES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.126695$ 0.126695 $ 0.126695 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.43% Perubahan Harga (7D) +3.49% Perubahan Harga (7D) +3.49%

GorplesCoin (GORPLES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GORPLES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GORPLES sepanjang masa ialah $ 0.126695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GORPLES telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.43% dalam 24 jam dan +3.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GorplesCoin (GORPLES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.12K$ 103.12K $ 103.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 103.12K$ 103.12K $ 103.12K Bekalan Peredaran 502.35M 502.35M 502.35M Jumlah Bekalan 502,353,692.091726 502,353,692.091726 502,353,692.091726

Had Pasaran semasa GorplesCoin ialah $ 103.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GORPLES ialah 502.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 502353692.091726. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.12K.