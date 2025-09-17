Gorth (GORTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) -5.88% Perubahan Harga (7D) -5.88%

Gorth (GORTH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GORTH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GORTH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GORTH telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan -5.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gorth (GORTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 224.76K$ 224.76K $ 224.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 224.76K$ 224.76K $ 224.76K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gorth ialah $ 224.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GORTH ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 224.76K.