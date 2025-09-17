Gospodin (GOSPODIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00109347$ 0.00109347 $ 0.00109347 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.53% Perubahan Harga (7D) +8.53%

Gospodin (GOSPODIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOSPODIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOSPODIN sepanjang masa ialah $ 0.00109347, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOSPODIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gospodin (GOSPODIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.36K$ 18.36K $ 18.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.36K$ 18.36K $ 18.36K Bekalan Peredaran 999.42M 999.42M 999.42M Jumlah Bekalan 999,423,371.848221 999,423,371.848221 999,423,371.848221

Had Pasaran semasa Gospodin ialah $ 18.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOSPODIN ialah 999.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999423371.848221. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.36K.