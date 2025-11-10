GOTM Harga Hari Ini

Harga langsung GOTM (GOTM) hari ini ialah $ 0.00211548, dengan 1.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOTM kepada USD penukaran adalah $ 0.00211548 setiap GOTM.

GOTM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 360,428, dengan bekalan edaran sebanyak 170.38M GOTM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOTM didagangkan antara $ 0.00209011 (rendah) dan $ 0.00217133 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00423586, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00202947.

Dalam prestasi jangka pendek, GOTM dipindahkan +0.86% dalam sejam terakhir dan -10.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GOTM (GOTM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 360.43K$ 360.43K $ 360.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Bekalan Peredaran 170.38M 170.38M 170.38M Jumlah Bekalan 987,881,326.1488984 987,881,326.1488984 987,881,326.1488984

Had Pasaran semasa GOTM ialah $ 360.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOTM ialah 170.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987881326.1488984. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.09M.