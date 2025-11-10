Tokenomik GOTM (GOTM)

Lihat cerapan utama tentang GOTM (GOTM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:06:46 (UTC+8)
GOTM (GOTM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GOTM (GOTM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 363.29K
$ 363.29K
Jumlah Bekalan:
$ 982.88M
$ 982.88M
Bekalan Edaran:
$ 165.37M
$ 165.37M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.16M
$ 2.16M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00423586
$ 0.00423586
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00202947
$ 0.00202947
Harga Semasa:
$ 0.0021968
$ 0.0021968

GOTM (GOTM) Maklumat

GOTM Labz provides a range of tools to help web3 project founders deliver innovative solutions, including NFT Staking, Trait Management, Reward Systems.

GOTM is the token that powers the tools. GOTM Labz is focused on the Solana eco-system, due to the scalability, cheap tx costs, high security.

GOTM Labz makes it easy for anyone to deploy robust, powerful and scalable solutions with ease to the solana blockchain to build communities with rewards and incentives.

Laman Web Rasmi:
https://www.gotmlabz.io/
Kertas putih:
https://wp.gotmlabz.io/

Tokenomik GOTM (GOTM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GOTM (GOTM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GOTM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GOTM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GOTM, terokai GOTM harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

