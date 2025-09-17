Gotti Token (GOTTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 25.6 $ 25.6 $ 25.6 24J Rendah $ 26.35 $ 26.35 $ 26.35 24J Tinggi 24J Rendah $ 25.6$ 25.6 $ 25.6 24J Tinggi $ 26.35$ 26.35 $ 26.35 Sepanjang Masa $ 4,141.09$ 4,141.09 $ 4,141.09 Harga Terendah $ 23.6$ 23.6 $ 23.6 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) -1.21% Perubahan Harga (7D) -2.79% Perubahan Harga (7D) -2.79%

Gotti Token (GOTTI) harga masa nyata ialah $25.72. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOTTI didagangkan antara $ 25.6 rendah dan $ 26.35 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOTTI sepanjang masa ialah $ 4,141.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 23.6.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOTTI telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, -1.21% dalam 24 jam dan -2.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gotti Token (GOTTI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Bekalan Peredaran 50.00K 50.00K 50.00K Jumlah Bekalan 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Had Pasaran semasa Gotti Token ialah $ 1.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOTTI ialah 50.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29M.