Gou (GOU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00015101 24J Tinggi $ 0.00015372 Sepanjang Masa $ 0.02218358 Harga Terendah $ 0.00006135 Perubahan Harga (1J) +0.72% Perubahan Harga (1D) +1.21% Perubahan Harga (7D) +1.25%

Gou (GOU) harga masa nyata ialah $0.00015385. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOU didagangkan antara $ 0.00015101 rendah dan $ 0.00015372 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOU sepanjang masa ialah $ 0.02218358, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006135.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOU telah berubah sebanyak +0.72% sejak sejam yang lalu, +1.21% dalam 24 jam dan +1.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gou (GOU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 153.64K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 153.64K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gou ialah $ 153.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 153.64K.